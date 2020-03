MILANO – Guido Bertolaso, risultato positivo al coronavirus, è stato ricoverato al San Raffaele di Milano, secondo quanto si apprende da fonti. L’ex capo della protezione civile, scelto come consulente della Regione Lombardia per portare avanti il progetto dell’ospedale negli spazi della Fiera di Milano, sarebbe entrato in ospedale ieri sera, 24 marzo.

Secondo quanto riferiscono fonti a lui vicine, ha solo qualche linea di febbre ed è stato sottoposto già ieri ad una lastra ai polmoni, che risultano ‘puliti’. Bertolaso viene comunque tenuto sotto osservazione con esami frequenti e trascorrerà al San Raffaele la quarantena.

Proprio ieri, Bertolaso aveva annunciato di essere risultato positivo al Covid-19. “Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese” ha spiegato Bertolaso in un post. “Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento. Sia io che i miei collaboratori più stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena. Continuerò a seguire i lavori dell’ospedale Fiera e coordinerò i lavori nelle Marche. Vincerò anche questa battaglia”. (fonte AGI)