Coronavirus, il bollettino di giovedì 1 settembre: 20.503 nuovi contagi e 68 vittime. Il tasso è al 13,2%

Sono 20.503 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Mercoledì i contagiati erano 21.817. Le vittime sono 68, in calo rispetto alle 90 di mercoledì. I tamponi effettuati sono 155.751. Il tasso è al 13,2%, stabile rispetto al 13% di mercoledì.

Tutti i numeri

Sono 207 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in meno di mercoledì, nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 18. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 4.962, nelle ultime ventiquattro ore 129 in meno. Gli attualmente positivi sono 634.194, rispetto a ieri 11.739 in meno. Dimessi e guariti sono 21.078.398 (+32.169) mentre il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 21.888.255, quello dei decessi è di 175.663.

