Coronavirus, il bollettino del 10 settembre: 15.565 nuovi casi e 18 morti nelle ultime 24 ore

15.565 nuovi casi e 18 morti: questi i numeri del bollettino di oggi, sabato 10 settembre, sulla situazione della pandemia di coronavirus in Italia.

Tutti i numeri

Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.035.717. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono 173 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in più di venerdì, nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 13. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.936, nelle ultime ventiquattro ore, in flessione rispetto a venerdì. Gli attualmente positivi sono 484.939.

La variante Omicron al 100%

La variante Omicron ha raggiunto in Italia una prevalenza stimata al 100%. E’ quanto si legge nel report esteso settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità. La sottovariante BA.5 è ampiamente predominante, con una prevalenza a livello nazionale pari a 90,8% (75,5% nell’indagine precedente). La prevalenza di BA.5 e’ elevata in tutte le regioni, con un range compreso fra il 76,5 e il 100%. Nel report si riferisce anche di “un significativo aumento nella numerosita’ dei sottolignaggi di BA.5 circolanti nel nostro Paese. In diminuzione BA.2 (1,4% contro il 10,3% dell’indagine precedente) e BA.4 (6,7% contro il 13,2%)”.