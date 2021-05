Coronavirus, il bollettino del 12 maggio 2021: 7.852 nuovi casi, 262 morti, tasso di positività al 2.5%. Sono 7.852 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.946. Sono invece 262 le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 251 di ieri.

Coronavirus, il bollettino del 12 maggio 2021: 7.852 positivi, 262 vittime

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.131.078, i morti 123.544. I dimessi ed i guariti hanno raggiunto quota 3.655.112, con un aumento di 19.023 unità nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 352.422, in calo di 11.437 rispetto a ieri.

Covid 19, il bollettino del 12 maggio 2021: 306.744 test, tasso positività stabile al 2,5%

Sono 306.744 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 286.428 . Il tasso di positività è del 2,5%, stabile rispetto al 3,4% di ieri.

Covid 19, il bollettino del 12 maggio 2021: -64 terapie intensive, -657 ricoveri

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia sono 1.992, in calo di 64 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 91 (ieri 100). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 14.280 persone (657 meno di ieri).