Sono 8.085 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, giovedì 13 maggio. Mercoledì erano stati 7.852. Sono invece 201 le vittime in un giorno, in calo rispetto alle 262 di mercoledì.

Coronavirus, il bollettino del 13 maggio: 8.085 nuovi casi e 201 morti nelle ultime 24 ore. I morti totali salgono a 123.745

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.139.160, i morti 123.745. I dimessi ed i guariti hanno raggiunto quota 3.669.407, con un incremento di 14.295 unità nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 346.008, in calo di 6.414 rispetto alle ventiquattro ore precedenti.

Sono 287.026 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri , mercoledì, i test erano stati 306.744. Il tasso di positività è del 2,8%, stabile rispetto al 2,5% di ieri.

Coronavirus, il bollettino del 13 maggio: 8.085 nuovi casi e 201 morti nelle ultime 24 ore. Meno 99 pazienti ricoverati in terapia intensiva

Sono 1.893 I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 99 in meno rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 81 (ieri 91). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 13.608 persone, 672 meno di ieri