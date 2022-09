Coronavirus, il bollettino del 14 settembre: 18.854 nuovi casi e 69 morti nelle ultime 24 ore

18.854 nuovi casi e 69 morti: questi i numeri del bollettino di oggi, mercoledì 14 settembre, sulla situazione della pandemia di coronavirus in Italia.

Tutti i numeri

Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.096.450. Sono 151 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 12 meno di martedì nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 15. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.719 nelle ultime 24 ore, 149 in meno rispetto a martedì. Gli attualmente positivi sono 450.900, rispetto a martedì 3.135 in meno. Dimessi e guariti sono 21.469.146 (+21.915) mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 176.404

Covid, l’Oms: “La fine della pandemia è vicina. Numero di decessi settimanali al minimo da marzo 2020”

La fine della pandemia da Covid, dopo due anni e mezzo, è vicina. A dirlo è il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus. “La scorsa settimana, il numero di decessi settimanali è sceso al minimo da marzo 2020”, ha dichiarato Tedros. E ha aggiunto: “Non siamo mai stati in una posizione migliore per porre fine alla pandemia”.