Sono 1.400 i nuovi casi di coronavirus riscontrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute datato 16 giugno 2021. Ieri erano stati 1.255 i contagi.

Con 203.173 tamponi effettuati, 9mila in meno delle 24 ore precedenti, il tasso di positività aumenta leggermente allo 0,7% (ieri 0,6%).

I morti di oggi sono 52 (ieri 63), per un totale di 127.153 vittime dall’inizio della pandemia.

Sempre in discesa i ricoveri, con le terapie intensive che sono 33 in meno (-32 nella precedente rilevazione) con appena 9 ingressi del giorno e nessun ingresso per ben 16 regioni: sono ora 471. Giù anche i ricoveri ordinari, 269 in meno (-132 precedente rilevazione), 3.064 in totale.

I guariti sono 5.399: ieri si era registrato il picco record di 53.074, ma con maxi-recupero dalla Campania. In totale sono 4.019.424 le persone sopravvissute al coronavirus.

Sempre in calo il numero degli attualmente positivi, 4.051 in meno (ieri -51.884, sempre a causa dei recuperi): i malati ancora attivi sono ora 101.855. Di questi, sono in isolamento domiciliare 98.320 pazienti.

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+256), seguita da Sicilia (+168), Campania (+167), Lazio (+143) e Puglia (+112). I contagi totali salgono così a 4.248.432.

Coronavirus, i dati Regione per Regione

Lombardia 840.015: +256 casi (ieri +182), morti +5

Veneto 424.792: +84 casi (ieri +74), morti +1

Campania 422.922: +167 casi (ieri +136), morti +6

Emilia-Romagna 385.941: +73 casi (ieri +48), morti +3

Piemonte 362.367: +59 casi (ieri +75), morti +3

Lazio 344.779: +143 casi (ieri +118), morti +11

Puglia 252.561: +112 casi (ieri +169), morti +3

Toscana 243.620: +106 casi (ieri +57), morti +6

Sicilia 229.871: +168 casi (ieri +200), morti +8

Friuli-Venezia Giulia 107.408: +23 casi (ieri +12), morti 0

Marche 103.459: +29 casi (ieri +16), morti 0

Liguria 103.085: +21 casi (ieri +8), morti 0 da 2 giorni

Abruzzo 74.523: +27 casi (ieri +28), morti +3

P. A. Bolzano 73.210: +8 casi (ieri +9), morti 0 da 6 giorni

Calabria 68.348: +66 casi (ieri +32), morti 1

Sardegna 57.085: +24 casi (ieri +22), morti +1

Umbria 56.704: +12 casi (ieri +21), morti +1

P. A. Trento 45.700: +4 casi (ieri +7), morti 0 da 3 giorni

Basilicata 26.733: +16 casi (ieri +28), morti 0

Molise 13.647: +1 caso (ieri +10), morti 0 dal 31 maggio

Valle d’Aosta 11.662: +1 caso (ieri +3), morti 0 dal 26 maggio.