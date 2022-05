Coronavirus, il bollettino del 16 maggio: 13.668 nuovi positivi e 102 morti nelle ultime 24 ore

13.668 nuovi positivi e 102 morti nelle ultime 24 ore: questi i numeri del bollettino di oggi, lunedì 16 maggio, sulla situazione della pandemia di coronavirus in Italia.

Tasso di positività al 13%

Sono 104.793 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Domenica erano stati 194.577. Il tasso di positività è al 13%, in calo rispetto al 14% di domenica. Sono 353 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in più rispetto a domenica nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 24. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.631, ovvero 99 in più rispetto a domenica.

I numeri totali della pandemia

Sono 982.368 le persone attualmente positive al Covid, 15.750 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.071.649 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 165.346. I dimessi e i guariti sono 15.923.935, con un incremento di 29.424 rispetto a domenica.

Il virologo Pregliasco: “In autunno lo scenario peggiore è di 200mila casi al giorno”

Ci sono diversi scenari all’orizzonte per l’autunno, “alcuni poco piacevoli, il virus è instabile e le nuove varianti eludono i vaccini, inoltre ci si può reinfettare. Bisogna prepararsi pianificando le cose per poi non trovarci in difficoltà, preparandoci allo scenario peggiore con 200mila casi al giorno”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il professor Fabrizio Pregliasco, virologo della Statale di Milano, intervistato da Giorgio Lauro e Francesca Fagnani. Nella situazione peggiore, ci dovremmo aspettare anche nuovi lockdown? “E’ una soluzione estrema – ha detto a Rai Radio1 Pregliasco – ma poco probabile”.