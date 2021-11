Coronavirus, il bollettino del 16 novembre: 7.698 positivi e 74 morti nelle ultime 24 ore

7.698 positivi e 74 morti. Questi i numeri del bollettino di oggi, martedì 16 novembre, sulla situazione della pandemia in Italia.

Articolo aggiornato alle 17:55

Tasso di positività all’1,1%

Sono 684.710 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Lunedì erano stati 248.825. Il tasso di positività è all’1,1%, in calo rispetto al 2% registrati lunedì. Sono invece 481 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 6 in più rispetto a lunedì. Gli ingressi giornalieri sono 41. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.970, ovvero 162 in più rispetto a lunedì.

I numeri totali della pandemia

Sono 123.396 gli attualmente positivi al Covid, 2.521 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.873.075, i morti 132.893. I dimessi e i guariti sono invece 4.616.786, con un incremento di 5.220 rispetto a lunedì.

Covid, ecco le quattro regioni e la provincia che rischiano di finire in zona gialla

Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria e Valle d’Aosta, più Bolzano. Sono queste le regioni più la provincia di Bolzano che nelle prossime settimane rischiano di finire in zona gialla.

La Regione che rischia di più, come spiegato dal suo stesso governatore Fedriga, è il Friuli-Venezia Giulia. Il Friuli potrebbe entrare in zona gialla già da lunedì prossimo, 22 novembre.

Se i numeri dovessero restare questi Veneto e la provincia di Bolzano potrebbero diventare gialli il lunedì successivo, quindi il 29. Ma gli esperti tengono sott’occhio anche la curva dei contagi in Liguria e Valle d’Aosta.