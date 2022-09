Coronavirus, il bollettino del 16 settembre: 17.364 nuovi casi e 44 morti nelle ultime 24 ore

17.364 nuovi casi e 44 morti: questi i numeri del bollettino di oggi, venerdì 16 settembre, sulla situazione della pandemia di coronavirus in Italia. Il tasso è al 12,6%, in aumento rispetto all’12,2% di giovedì.

Tutti i numeri

Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.131.785. Sono 142 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno meno di ieri nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 13. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.600 nelle ultime 24 ore, 32 in meno rispetto a giovedì. Gli attualmente positivi sono 425.722 , rispetto a giovedì 18.488 in meno. Dimessi e guariti sono 21.529.555 (+35.806) mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 176.508.

Covid, prosegue il calo di contagi e ricoveri: nell’ultima settimana -12%

Prosegue il calo di contagi e ospedalizzazioni per Covid. Nella settimana 7-13 settembre, le infezioni sono scese del 12,9%, i ricoveri in terapia intensiva dell’11,9%, quelli ordinari del 13,3%, rispetto alla settimana precedente. In diminuzione anche i decessi (-14,3%). Lo rileva il nuovo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe.

“Da 4 settimane consecutive – afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – prosegue la lenta discesa dei nuovi casi settimanali che si attestano intorno a quota 108mila, con una media mobile a 7 giorni di circa 15mila casi al giorno”.