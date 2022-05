Coronavirus, il bollettino del 17 maggio: 44.489 nuovi casi e 148 morti nelle ultime 24 ore

44.489 nuovi casi e 148 morti nelle ultime 24 ore: questi i numeri del bollettino di oggi, martedì 17 maggio, sulla situazione della pandemia di coronavirus in Italia.

Tasso di positività al 13,2%

Sono 335.217 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Lunedì erano stati 104.793. Il tasso di positività è al 13,2%, stabile rispetto al 13% di lunedì. Sono 337 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 16 in meno rispetto a lunedì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 39. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.465, ovvero 166 in meno rispetto a lunedì.

I numeri totale della pandemia

Sono 967.401 le persone attualmente positive al Covid, 14.967 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.116.550 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 165.494. I dimessi e i guariti sono 15.983.655, con un incremento di 59.720 rispetto a lunedì.

Maturità senza mascherine? Le parole del sottosegretario all’Istruzione: “Non avrebbero senso”

L’esame di Maturità sarà senza mascherine? “Mi auguro – dice all’agenzia Ansa il sottosegretario all’Istruzione della Lega Rossano Sasso – che almeno l’esame di maturità possa svolgersi senza l’obbligo delle mascherine: tra fine giugno e inizio luglio le alte temperature renderebbero davvero difficile la situazione tanto per gli studenti quanto per gli insegnanti. I protocolli attualmente in vigore scadono esattamente tra un mese e non avrebbe senso riproporli anche successivamente: sarebbe una decisione esclusivamente politica, senza basi scientifiche”