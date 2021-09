Coronavirus, il bollettino del 2 settembre: 6.761 i positivi e 62 vittime nelle ultime 24 ore

6.761 i positivi e 62 vittime nelle ultime 24 ore. Questi i numeri del bollettino di oggi, giovedì 2 settembre, sulla situazione della pandemia in Italia.

Coronavirus, il bollettino del 2 settembre: tasso di positività al 2,3%

Sono 293.067 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Mercoledì erano stati 303.717. Il tasso di positività è del 2,3%, rispetto al 2,1% di mercoledì.

Coronavirus, il bollettino del 2 settembre: aumentano i pazienti in terapia intensiva

Sono 555 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 15 in più rispetto a mercoledì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 49. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.205, rispetto a mercoledì 26 in meno.

Coronavirus, i numeri totali della pandemia

Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.553.241, i morti 129.352. I dimessi e i guariti sono invece 4.286.991, con un incremento di 6.372 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi sono 136.898, con un decremento di 320 casi nelle ultime 24 ore.

Covid, sono ancora 3,4 milioni gli over 50 non vaccinati in Italia

Sono ancora 3,4 milioni gli over 50 non vaccinati in Italia. E’ quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 25-31 agosto 2021. Al primo settembre (ore 6.12) risultavano consegnate 86.126.058 dosi. Netto il cambio di passo sul fronte delle forniture: nelle ultime 4 settimane è stata sfiorata quota 15 milioni di dosi a fronte di 10,1 milioni delle 4 settimane precedenti.