5.741 positivi e 164 morti: questo il bollettino di oggi, giovedì 20 maggio, sulla situazione della pandemia da coronavirus in Italia.

Articolo aggiornato alle 17:57

Sono 251.037 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Mercoledì i test erano stati 287.256. Il tasso di positività è del 2,3%, in aumento rispetto all’1,9% di mercoledì (+0,4%).

Coronavirus, il bollettino del 20 maggio: 5.741 positivi e 164 morti. Il tasso di positività al 2,3%. I numeri totali

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.178.261, i morti 124.810. I dimessi ed i guariti sono 3.753.965, con un incremento di 12.816 unità nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 299.486, in calo di 7.244 rispetto a mercoledì. In isolamento domiciliare ci sono 287.559 persone (-6.510 rispetto a mercoledì).

Coronavirus, il bollettino del 20 maggio: 5.741 positivi e 164 morti. Il tasso di positività al 2,3%. Calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva

Sono 1.544 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 99 rispetto a mercoledì nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 69 (ieri 70). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 10.383 persone, 635 meno di mercoledì.

Regioni in zona bianca, Lazio e Lombardia dal 14 giugno? Dal 21 tutta l’Italia

Regioni in zona bianca, Lazio e Lombardia dal 14 giugno? Dal 21 tutta l’Italia. C’è grande attesa per il monitoraggio settimanale del Covid 19 da parte dell’ISS che si terrà come sempre di venerdì. Ma c’è ottimismo perché siamo davanti ad un generale miglioramento dei parametri epidemiologici, anche l’Rt è in calo. E infatti si sta procedendo alla riapertura di diverse attività commerciali. Riaprono i centri commerciali nel fine settimana (da questo sabato) ed anche le palestre al chiuso (da lunedì 24 maggio).