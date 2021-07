Coronavirus, il bollettino del 23 luglio: 5.143 nuovi casi e 17 morti nelle ultime 24 ore

5.143 nuovi casi e 17 morti nelle ultime 24 ore. Questi i numeri del bollettino di oggi, venerdì 23 luglio, sulla situazione della pandemia in Italia.

Articolo aggiornato alle 18:22

Coronavirus, il bollettino del 23 luglio: tasso di positività al 2,2%

Sono 237.635 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Giovedì erano stati 219.778. Il tasso di positività è del 2,2%, stabile rispetto al 2,3% di giovedì.

Sono 155 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in meno rispetto a giovedì, nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 10 (giovedì 12). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.307, in aumento di 70 rispetto a giovedì.

Coronavirus, i casi totali

I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.307.535, i morti 127.937. I dimessi ed i guariti sono invece 4.120.846, con un incremento di 1.239 rispetto a giovedì. Gli attualmente positivi sono 58.752, in aumento di 3.886 unità nelle ultime 24 ore.

Green Pass obbligatorio, boom di prenotazioni per il vaccino dopo l’annuncio di Draghi

Boom di prenotazioni per i vaccini dopo l’annuncio del premier Mario Draghi sull’approvazione e l’entrata in vigore dal 5 agosto del Green Pass.

I numeri nel Lazio

“Dall’annuncio di ieri abbiamo avuto oltre 38mila nuove prenotazioni per i vaccini, una spinta importante in una regione come il Lazio che oggi ha superato le 6,5 milioni di dosi somministrazioni e in cui il 62% della popolazione adulta ha completato il ciclo vaccinale”. Lo ha detto l’assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, durante la conferenza di inaugurazione del restauro della Biblioteca Lancisiana, presso il Complesso Monumentale di Santo Spirito in Saxia.