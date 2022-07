Coronavirus, il bollettino del 25 luglio: 23.699 e 104 morti nelle ultime 24 ore

Sono 23.699 i nuovi contagi da covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Domenica i contagiati erano stati 51.208. Le vittime sono 104 in aumento rispetto alle 77 di domenica. Il tasso è al 19,3 %, in lieve calo rispetto a domenica quando era al 19,5%. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 122.550 tamponi. Sono invece 426 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre gli ingressi giornalieri sono 43. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 11.081, 156 in più rispetto a domenica.

I numeri totali della pandemia

Gli italiani positivi al coronavirus sono attualmente 1.414.382, ovvero 15.483 in meno rispetto a domenica. In totale sono 20.684.182 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono 170.979. I dimessi e i guariti sono 19.098.821 con un incremento di 39.496.

Gimbe: primi segnali di frenata

Primi segnali di miglioramento della curva dei ricoveri, delle terapie intensive e dei contagi. Lo rende noto il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, in due tweet. In particolare il 23 luglio si sono registrati 10.925 ricoveri con sintomi (il picco il 20 luglio con 11.037) e 405 terapie intensive (417 il massimo il 18 luglio). “Riguardo ai contagi – ha detto Cartabellotta – la media mobile, che tiene conto dell’andamento nei precedenti 6 giorni e che in questa quinta ondata ha raggiunto il suo punto più alto il 14 luglio con quasi 90mila casi, è stata il 22 luglio di circa 73.500 casi”.