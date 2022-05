Coronavirus, il bollettino del 25 maggio: 22.438 nuovi casi e 114 morti nelle ultime 24 ore

22.438 nuovi casi e 114 morti nelle ultime 24 ore: sono questi i numeri del bollettino di oggi, mercoledì 25 maggio, sulla situazione della pandemia di coronavirus in Italia.

Tasso di positività al 10,2%

Sono 220.101 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Martedì erano stati 269.871. Il tasso di positività è all’10,2%, rispetto al 11% di martedì. Sono 271 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 19 in meno rispetto a martedì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 22. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.969, ovvero 288 in rispetto a martedì.

Continua la discesa dei ricoveri

Il numero di pazienti nei reparti ordinari e terapie intensive si è ridotto in una settimana del 16%. Emerge dal report degli ospedali sentinella della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso) del 24 maggio. Nella rilevazione del 17 maggio il calo era 14,9%. Il calo più accentuato è nelle rianimazioni dove il totale ricoverati si è dimezzato: nella rilevazione del 24 maggio la percentuale dei ricoveri è diminuita del 48%. “In 12 dei 19 ospedali sentinella – spiega Fiaso – ad oggi non ci sono più pazienti in terapia intensiva”.