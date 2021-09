Coronavirus, il bollettino del 25 settembre 2021: 3.525 nuovi casi, 50 morti, tasso di positività all’1%

Coronavirus, il bollettino del giorno 25 settembre 2021: 3.525 nuovi casi, 50 morti, tasso di positività all’1%. Riportiamo di seguito, tutti i numeri del giorno sul Covid in Italia.

Coronavirus, il bollettino del 25 settembre 2021: diminuiscono le vittime nelle ultime 24 ore

Sono 3.525 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.797. Sono invece 50 le vittime in un giorno (ieri erano state 52).

Coronavirus, il bollettino del 25 settembre 2021: il tasso di positività scende all’1%

Sono 357.491 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 277.508. Il tasso di positività è dell’1%, in calo rispetto al dato di ieri (1,4%).

Sono 481 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 8 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 26 (ieri erano 35). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.497, ovvero 56 meno di ieri.

Covid, calano i contagi fra gli operatori sanitari

Il numero dei casi fra gli operatori sanitari è in diminuzione dalla seconda metà di agosto, ma piu’ lentamente rispetto alla discesa dei casi nel resto della popolazione.

Lo rileva il Report Esteso dell’Istituto Superiore di Sanita’, pubblicato sul sito Epicentro. Emerge un lieve aumento in corrispondenza dell’aumento del numero dei casi nella restante popolazione ad inizio luglio.

Mentre i casi nella popolazione sono in forte diminuzione dalla seconda metà di agosto, i casi fra sanitari stanno diminuendo più lentamente (358 rispetto a 380 della settimana precedente) ed è ora pari al 2,1% rispetto al resto della popolazione.

Calano i contagi anche tra i giovanissimi

A fronte della crescita dell’incidenza dei casi di Covid rilevata ad inizio luglio in tutte le fasce di età, a partire da inizio agosto si è osservata una “forte diminuzione” dell’incidenza nella fascia 12-19 anni e una diminuzione meno marcata dell’incidenza negli over 20.

Per la popolazione con età inferiore ai 12 anni, che non ha accesso alla vaccinazione, l’incidenza ha iniziato a diminuire solo a partire da fine agosto insieme alla riduzione dei casi complessivi. Lo riferisce il Report esteso dell’Iss aggiornato al 22 settembre.

Nella fascia over 80 negli ultimi 30 giorni il tasso di ricovero fra i non vaccinati e’ stato 9 volte piu’ alto rispetto a vaccinati, nelle terapie intensive 11 volte piu’ alto e il tasso di decessi ben 14 volte maggiore. Lo rileva il report esteso dell’Istituto Superiore di Sanita’ ora pubblicato sul sito Epicentro, aggiornato al 22 settembre.