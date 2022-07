Coronavirus, il bollettino del 28 luglio: 199 morti e 60.381 nuovi casi nelle ultime 24 ore

199 morti e 60.381 nuovi casi nelle ultime 24 ore: sono questi i numeri del bollettino di oggi, giovedì 28 luglio, sulla situazione della pandemia in Italia.

Tutti i numeri del bollettino di oggi

Oggi sono 60.381 i nuovi casi, contro i 63.837 di mercoledì ma soprattutto gli 80.653 di giovedì scorso. I tamponi effettuati sono 296.304 (mercoledì 317.720) con un tasso di positività che sale dal 20,1% al 20,4%. I decessi sono 199 nelle ultime 24 ore (mercoledì 207): 171.638 le vittime dall’inizio della pandemia. In calo le terapie intensive, 18 in meno (ieri -10): in tutto sono 406 con 49 ingressi del giorno. Scende anche il numero dei ricoveri ordinari: sono 183 in meno (ieri -30), per un totale di 10.911.

Gimbe: casi in calo ma aumentano i decessi

Continua, per la seconda settimana consecutiva, il calo di nuovi casi di Covid-19 in Italia. Dal 20 al 26 luglio 2022, le nuove infezioni sono state 473.820 rispetto alle 631.693 della settimana precedente, pari a -25%. Di contro, continuano ad aumentare i decessi, che in una settimana sono stati ben 1.019 a fronte degli 823 della scorsa settimana, pari al +23,8%. Lo evidenzia il nuovo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. In tutte le Regioni si registra una diminuzione percentuale dei nuovi casi (dal -11% della Calabria al -31% della Campania) ma in 16 Province si registrano ancora oltre 1.000 casi per 100.000 abitanti.

Le 16 Province in cui si registrano oltre 1.000 casi di Covid-19 per 100.000 abitanti sono: Chieti (1.362), Teramo (1.275), Pescara (1.248), Ascoli Piceno (1.174), Messina (1.112), Fermo (1.103), Macerata (1.084), Rovigo (1.081), Benevento (1.067), Reggio di Calabria (1.059), Catanzaro (1.051), Venezia (1.043), Perugia (1.036), Treviso (1.027), Taranto (1.009) e Avellino (1.006).