Coronavirus, il bollettino del 28 settembre 2021: 2.985 nuovi casi, 65 morti, il tasso di positività è sceso allo 0,9%

Coronavirus, il bollettino del giorno 28 settembre 2021: 2.985 nuovi casi, 65 morti, il tasso di positività è sceso allo 0,9%. Sono 2.985 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.772. Sono invece 65 le vittime in un giorno (ieri erano state 45).

Il bollettino del giorno sul Covid: 338.425 test, tasso positività allo 0,9%

Sono 338.425 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 124.077. Il tasso di positività è dello 0,88%, in calo rispetto al dato di ieri.

Bollettino sul coronavirus: -29 terapie intensive, -69 i ricoveri

Sono 459 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 29 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 19 (ieri erano 29). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.418 (ieri 3.487), ovvero 69 meno di ieri.

Covid, meno di 100mila attualmente positivi

Sono scesi sotto quota centomila gli attualmente positivi al Covid in Italia: sono 98.872, con un calo di 2.208 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.665.049, i morti 130.807. I dimessi e i guariti sono invece 4.435.370, con un incremento di 5.105 rispetto a ieri.

Covid, in oncologici anticorpi possono azzerarsi in 9 mesi

Gli anticorpi anti Sars Cov-2 nei pazienti oncologici si possono azzerare dopo circa 9 mesi rispetto ai pazienti sani. A dirlo è Francesco Cognetti, professore di Oncologia Medica Sapienza Università di Roma e direttore dell’Oncologia Medica Regina Elena di Roma nel corso della presentazione dei dati di uno studio organizzato dalla Sapienza sui vaccini anti Covid-19 nei malati di tumore.