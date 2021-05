Coronavirus, il bollettino del 29 maggio: 83 morti e 3.738 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Coronavirus, il bollettino del 29 maggio. Sono 3.351 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. venerdì erano stati 3.738. Sono invece 83 le vittime in un giorno, mentre venerdì erano state 126.

Articolo aggiornato alle 17:39

Coronavirus, il bollettino del 29 maggio. Il tasso di positività è dell’1,3%

Sono 247.330 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Venerdì erano stati 249.911. Il tasso di positività è dell’1,3%, in lieve calo rispetto all’1,5% di ieri.

Coronavirus, il bollettino del 29 maggio. -47 ricoveri in terapia intensiva

Sono 1.095 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 47 rispetto a venerdì nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 29 (ieri erano stati 41). Sono invece 6.800 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 392 in meno nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, il bollettino del 29 maggio. I numeri totali

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.213.055, i morti 126.002. I dimessi ed i guariti sono invece 3.845.087, con un incremento rispetto a venerdì di 7.569, mentre gli attualmente positivi scendono a 241.966, in calo di 4.304 nelle ultime 24 ore.