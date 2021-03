Coronavirus, il bollettino del 29 marzo 2021: 12.916 nuovi positivi, 417 morti, tasso positività sale all’8,2%. Sono 12.916 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale da febbraio scorso di 3.544.957.

Ieri i casi erano stati 19.611. Secondo i dati del ministero della Salute, sono invece 417 le vittime in un giorno (297 ieri), per un totale dall’inizio della pandemia di 108.350.

Coronavirus, il bollettino del 29 marzo 2021: +42 terapie intensive, +462 i ricoveri

Sono 3.721 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 42 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 192 (ieri erano stati 217). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 29.163 persone, in aumento di 462 unità rispetto a ieri.

Covid: 156.692 test, tasso positività sale all’8,2%

Sono 156.692 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 272.630. Il tasso di positività sale all’8,2%, in aumento di un punto rispetto a ieri, quando era al 7,2%.

Covid: 7.242 positivi in meno nelle ultime 24 ore

Ad oggi in Italia ci sono 565.993 attualmente positivi, 7.242 in meno rispetto a ieri. E’ quanto emerge dai dati del ministero della Salute. Dall’inizio della pandemia sono invece 2.870.614 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 19.725 unità.