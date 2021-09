Coronavirus, il bollettino del 3 settembre: 6.735 positivi e 58 vittime nelle ultime 24 ore

6.735 positivi e 58 vittime nelle ultime 24 ore. Questi i numeri del bollettino di oggi, venerdì 3 settembre, sulla situazione della pandemia in Italia. Sono 296.394 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Giovedì erano stati 293.067. Il tasso di positività è del 2,2%, stabile rispetto al 2,3% di ieri.

Articolo aggiornato alle 18:14

Coronavirus, il bollettino del 3 settembre: meno ricoverati nei reparti ordinari

Sono 556 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, uno in più rispetto a giovedì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 42. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.164, si tratta 41 persone in meno rispetto a giovedì.

Variante Delta ancora predominante in Italia

La variante Delta si conferma predominante in Italia. Lo rileva l’indagine dell’Istituto superiore di sanità che ha stimato una prevalenza nazionale pari al 99,7%. In Italia, inoltre, la predominanza della Delta è confermata negli ultimi 45 giorni: è stata infatti individuata nell’88,1% dei casi riportati al Sistema di Sorveglianza integrata, secondo i dati dell’ottavo bollettino Iss “Prevalenza e distribuzione delle varianti di Sars-CoV-2”.

Coronavirus, i numeri totali dall’inizio della pandemia

Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.559.970, i morti 129.410. I dimessi e i guariti sono invece 4.293.535, con un incremento di 6.544 rispetto a giovedì, mentre gli attuali positivi sono 137.025, con un decremento di 127 casi nelle ultime 24 ore.