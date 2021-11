12.764 nuovi casi e 89 morti: questi i numeri del bollettino di oggi, martedì 30 novembre, sulla situazione della pandemia in Italia.

Boom di tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia: sono 719.972 secondo i dati del ministero della Salute. Lunedì erano stati 276.000. Di conseguenza il tasso di positività è all’1,8 %, in calo rispetto al 2,9% di lunedì. Sono invece 683 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 14 in più rispetto a lunedì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 64. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.227, ovvero 92 in più rispetto a lunedì.

I numeri totali della pandemia

Sono 194.270 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, 4.627 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.028.547, i morti 133.828. I dimessi e i guariti sono invece 4.700.449, con un incremento di 8.041 rispetto a lunedì.

Variante Omicron in Italia, tre positivi nella classe del figlio del paziente zero a Caserta

Altre tre positivi legati al primo caso di variante sudafricana Omicron in Italia: si tratta di un docente e due compagni di classe di uno dei figli del paziente zero. Ovvero il manager di Caserta dell’Eni trovato positivo ad Omicron. I risultati definitivi sullo screening disposto su docenti e compagni di classe dei due minori hanno rivelato le nuove positività. Si dovrà ora procedere al sequenziamento per stabilire se si tratta effettivamente di Omicron. Al momento sono dunque quattro i casi di positività alla variante sudafricana trovati in Italia, tutti a Caserta e legati al manager Eni.

La variante sudafricana Omicron in Italia

Ieri il laboratorio del Cotugno di Napoli aveva infatti scoperto che anche i due figli e la moglie del paziente zero erano positivi ad Omicron. Mentre per la madre e la suocera del paziente zero non è stato possibile procedere al sequenziamento per la bassa carica virale.

Per quanto riguarda le classi della scuola elementare di Caserta frequentate dai due figli del manager, va detto che docenti e alunni erano già stati sottoposti nei giorni scorsi ad una doppia serie di tamponi. Dopo che era emersa la positività dei due figli del paziente zero, e tutti i test erano risultati negativi.