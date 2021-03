Coronavirus, il bollettino del 31 marzo: 23.904 positivi e 467 morti nelle ultime 24 ore

Sono 23.904 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute nel bollettino di oggi, mercoledì 31 marzo. Martedì i positivi erano stati 16.017. Sono invece 467 le vittime in un giorno (ieri 529). Nei dati sono compresi quelli della Sicilia, che ieri non li aveva comunicati.

Articolo aggiornato alle 19:01

351.221 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Martedì i test erano stati 301.451. Il tasso di positività è del 6,8%, in aumento del 1,5% rispetto a martedì, quando era al 5,3%.

In totale i casi da inizio epidemia sono 3.584.899, i morti 109.346 . Gli attualmente positivi sono 562.508 (-324 rispetto a martedì), i guariti e dimessi 2.913.045 (+23.744), in isolamento domiciliare ci sono 529.618 persone (-267).

Coronavirus, il bollettino del 31 marzo: 3.710 i pazienti ricoverati in terapia intensiva

Sono 3.710 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 6 meno di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite – secondo giorno consecutivo di calo -, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 283 (269 martedì). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 29.180 persone, in calo di 51unità rispetto a martedì.

Coronavirus, in Sardegna è boom di contagi

Nuovo boom di contagi in Sardegna. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 444 casi di positività al Covid-19 (45.503 complessivamente accertati dall’inizio dell’emergenza): bisogna tornare indietro di quasi 5 mesi per trovare un dato così alto, il 2 dicembre 2020 il conteggio si era, infatti, fermato a 445.

Nelle ultime 24 ore si registra anche un decesso (1.234 in tutto). In totale sono stati eseguiti 1.005.266 tamponi, con un incremento complessivo di 18.625 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna dunque un tasso di positività del 2,3%. Rimane la pressione sugli ospedali. Sono 222 i pazienti attualmente ricoverati in reparti non intensivi (+12), mentre sono 34 (+1) quelli in intensiva.