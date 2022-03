Coronavirus, il bollettino del 4 marzo: 210 morti e 38.095 positivi nelle ultime 24 ore

210 morti e 38.095 positivi nelle ultime 24 ore: questi i numeri del bollettino di oggi, venerdì 4 marzo, sulla situazione della pandemia da coronavirus in Italia.

Ancora in calo le terapie intensive. Tutti i numeri del bollettino di oggi

Sono 388.836 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Giovedì erano stati 431.312. Il tasso di positività è al 9,8%, praticamente stabile rispetto al 9,6% di giovedì. Sono invece 625 (giovedì 654) i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 29 in meno rispetto a giovedì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.297 (giovedì 9.599), ovvero 302 in meno rispetto a giovedì.

I numeri totali

Sono 12.948.859 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 1.023.787, in calo di 17.675 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 155.609. I dimessi e i guariti sono 11.769.463, con un incremento di 55.818 rispetto a giovedì.

Covid, il monitoraggio Agenas: “Calo reparti occupati al 16%, un anno fa erano al 25%”

In Italia scende al 16% (-1% in 24 ore) la percentuale di posti letto in area non critica occupati da pazienti Covid, valore che esattamente un anno fa toccava il 30%. L’occupazione delle intensive è invece ferma al 7%, a fronte del 25% che si registrava lo scorso anno. Lo indicano i dati del monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), aggiornati al 1/o marzo, confrontati con quelli del giorno prima e, grazie alla nuova funzione disponibile sul portale, con quelli del 1/o marzo 2021.