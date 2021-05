Coronavirus, il bollettino del 5 maggio: 10.585 nuovi casi e 267 morti nelle ultime 24 ore

10.585 nuovi casi e 267 morti: questi i numeri del bollettino di oggi, mercoledì 5 maggio, sulla situazione della pandemia da coronavirus in Italia.

Articolo aggiornato alle 18:13

Sono 327.169 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Martedì i test erano stati 315.506. Il tasso di positività è del 3,2% (martedì era al 2,9%).

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.070.400, i morti 122.005. Gli attualmente positivi sono invece 407.129 (-6.760 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 3.541.266 (+17.072). In isolamento domiciliare ci sono 387.421 persone (-5.896).

Coronavirus, il bollettino del 5 maggio: calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva

I pazienti ricoverati terapia intensiva sono 2.368, in calo di 55 unità rispetto a martedì nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 142 (martedì 136). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 17.520 persone, in calo di 656 unità rispetto a martedì.

Coronavirus, calano i contagi in Campania

La curva dei contagi, in Campania, scende sempre di più: oggi un indice di positività del 6,62%, mai così basso da settimane e ancora più significativo tenendo conto del gran numero – oltre 21mila – di test molecolari processati. E si amplia, invece, la campagna di vaccinazione. Sulle isole del Golfo, dopo Procida già Covid-free, è corsa per immunizzare anche Ischia e Capri. Tutto pronto per dare il via alle vaccinazioni degli operatori dei trasporto pubblico ma anche dei taxi: obiettivo 7-8000 vaccinati. E si sta preparando il terreno anche per somministrare dosi agli operatori turistici della Costiera amalfitana, Sorrentina, dell’area salernitana ma anche per rendere Napoli ‘libera’ dal Covid.