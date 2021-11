Coronavirus, il bollettino del 9 novembre: 6.032 nuovi casi e 68 morti. Gli attualmente positivi tornano sopra quota 100mila

6.032 nuovi casi e 68 morti nelle ultime 24 ore. Questi i numeri del bollettino di oggi, martedì 9 novembre, sulla situazione della pandemia in Italia. Da registrare il numero dei morti, un vero e proprio picco rispetto alla media delle scorse settimane e da registrare anche il fatto che in Italia il numero degli attualmente positivi torna sopra quota 100mila. Insomma: i dati peggiorano.

Salgono anche i ricoverati in terapia intensiva. Tasso di positività a 0,9%

Sono 645.689 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Lunedì erano stati 249.115. Il tasso di positività è allo 0,9%, in calo rispetto all’1,7% di lunedì. Sono invece 421 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 6 in più rispetto a lunedì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 52 (lunedì 35). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.436, ovvero 74 in più rispetto a lunedì.

I numeri totali della pandemia in Italia

Tornano sopra quota centomila gli attualmente positivi al Covid in Italia: sono 100.205 secondo i dati del ministero della Salute, 1.430 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.818.705, i morti 132.491. I dimessi e i guariti sono invece 4.586.009, con un incremento di 4.613 rispetto a ieri.