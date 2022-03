60.191 nuovi casi e 184 morti nelle ultime 24 ore. Questi i numeri del bollettino di oggi, martedì 8 marzo, sulla situazione della pandemia di coronavirus in Italia.

Tasso di positività all’11,3%

Sono 531.194 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Lunedì erano stati 188.274. Il tasso di positività è all’11,3%, in calo rispetto al 11,7% di lunedì. Sono invece 592 (610) i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 18 in meno rispetto a lunedì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 50. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.776 (8.989), ovvero 213 in meno rispetto a lunedì.

Tornano a salire gli attualmente positivi

Torna a salire nelle ultime 24 ore, dopo circa un mese e mezzo, il numero delle persone attualmente positive in Italia: sono 1.011.521, con un incremento di 3.161. Il 26 gennaio era stato l’ultimo giorno in cui si era registrato un aumento giornaliero dei positivi. Sono 13.109.527 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute. I decessi totali salgono a 156.201. I dimessi e i guariti sono 11.941.805, con un incremento di 57.408 rispetto a lunedì.

Indice Rt di nuovo vicino a 1

Da inizio febbraio, quando era pari a 0,7, “l’indice di contagio ora si sta avvicinando a 1”, dice all’agenzia Ansa il fisico Giorgio Sestili, fondatore della pagina Facebook ‘Dati e analisi scientifiche’.

L’aumento è indicato da tutti i gruppi di ricerca che calcolano gli indici equivalenti all’Rt,con tecniche che permettono di avere valori aggiornati. Il sito CovidTrends indica il valore 0,9; il sito CovidStat dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) indica il valore 0,82; la stima di Rt al 4 marzo era di 0,89, riporta sul suo sito il fisico fisico Roberto Battiston, dell’Università di Trento.