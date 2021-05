Coronavirus, il bollettino di oggi, lunedì 24 maggio 2021: sono 2.490 i nuovi casi, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.995. 110 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 72. In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.194.672, i morti 125.335.

Bollettino coronavirus 24 maggio 2021: tasso di positività stabile

Sono 107.481 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 179.391. Il tasso di positività è del 2,3%, stabile rispetto al 2,2% di ieri. I dimessi ed i guariti sono 3.792.898 (+7.032 rispetto a ieri), gli attualmente positivi 276.439 (-4.653).

Nelle terapie intensive ci sono 1.382 persone, in calo di 28 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 48 come ieri. Sono invece 8.950 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 211 in meno nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 266.107 persone (-4.414 rispetto a ieri).

Nuovi casi coronavirus mai così bassi da ottobre

Per trovare un numero così basso di nuovi positivi al test del coronavirus, bisogna risalire al 5 ottobre scorso con 2.257 casi (quando però non venivano ancora comunicati i tamponi antigenici).