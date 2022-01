Coronavirus, il bollettino di martedì 11 gennaio: 220.532 nuovi contagi e 294 morti nelle ultime 24 ore

Sono 220.532 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute: si tratta di un numero mai registrato in Italia finora in un giorno. Lunedì erano stati 101.762. Le vittime sono invece 294, in aumento rispetto a lunedì, quando erano state 227.

Tutti i numeri del bollettino

Sono 1.375.514 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Lunedì erano stati 612.821. Il tasso di positività è al 16%, stabile rispetto al 16,6% di lunedì. Sono 1.677 i pazienti in terapia intensiva, 71 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 185. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 17.067, ovvero 727 in più di lunedì.

I numeri totali

Sono 2.134.139 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 129.542 in più rispetto a lunedì. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 7.774.863 e i morti 139.559. I dimessi e i guariti sono invece 5.500.938, con un incremento di 90.456 rispetto a ieri.

Covid, l’allarme dei pediatri: 68 bimbi sotto i 3 anni in terapia intensiva. Aumentano i ricoveri tra gli under 19

Sono 68 i bambini con meno di 3 anni ricoverati per Covid in terapia intensiva. Al 5 gennaio, spiega la Società italiana di pediatria, sono 268 gli under 19 ricoverati in terapia intensiva per Covid, rispetto ai 263 della settimana precedente. I numeri più alti si registrano nella fascia d’età 16-19 ed in quella inferiore ai 3 anni. In particolare, i ricoverati in terapia intensiva nella fascia inferiore ai 3 anni di età sono 68 al 5 dicembre; nella fascia 3-5 anni sono 24; nella fascia 6-11 sono 39; nella fascia 12-15 sono 61 ed in quella 16-19 anni sono pari a 76.

L’allarme dei pediatri

La Società italiana di pediatria ribadisce che “stanno aumentando i ricoveri nella fascia d’età sotto i 19 anni” fornendo dati preoccupanti. Se si considera l’arco temporale che va dal 28 dicembre al 5 gennaio i contagi sono passati da 1.024.963 a 1.182.094. Nella stessa settimana i ricoveri sono saliti da 9.423 a 10.082, ovvero oltre 600 in più. Il numero delle vittime è aumentato di una unità (36 in tutto).