Sono 13.686 i nuovi casi di coronavirus secondo i dati del bollettino di oggi, venerdì 26 novembre, pubblicato dal ministero della Salute; ieri erano stati 13.764. Sono invece le 51 vittime in un giorno. Ieri erano state 71. Il numero di positivi registrato oggi è il più alto dal 30 aprile (quando si registrarono 13.446 positivi e 263 vittime).

Articolo aggiornato alle ore 17:39.

Tasso di positività in aumento, stabili le terapie intensive

I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore sono 557.180. Ieri erano stati 649.998. Il tasso di positività è al 2,45%, in aumento rispetto al 2,1% di ieri. Sono invece 606 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 18 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 58. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.748, ovvero 59 in più rispetto a ieri.

Vicini ai 5 milioni di casi da inizio pandemia

Sono 172.618 gli attualmente positivi, secondo i dati del ministero della Salute, 6.020 in più nelle ultime 24 ore. I dimessi e i guariti sono invece 4.675.867, con un incremento di 7.610 rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.982.022, i morti 133.537.

Vaccini, ancora 6,5 milioni di italiani senza prima dose

Sono 6.585.271 gli italiani sfuggiti finora al vaccino secondo il report settimanale della struttura del commissario Francesco Figliuolo. Una settimana fa erano 6.707.713. La fascia tra i 12 ed i 19 anni è quella più restia all’iniezione, il 23,96% non l’ha fatta (1.108.749 persone); seguono quella tra i 40 ed i 49 con il 15,52% (1.363.413), e quella tra 30 e 39 anni, con il 14,95% (1.015.507). I più diligenti sono gli over 80: soltanto il 4,49% è senza protezione (205.137).