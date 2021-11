Sono 6.764 i nuovi casi di coronavirus secondo i dati del bollettino di oggi, 5 novembre, del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.905. Sono invece 51 le vittime in un giorno (ieri 59). Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.795.465, i morti 132.334.

Aumentano i ricoveri e attualmente positivi

I pazienti in terapia intensiva sono 395, 12 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 37 (ieri 36). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.124 (ieri 3.045), ovvero 79 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 90.356, 2.980 in più nelle ultime 24 ore. I dimessi e i guariti sono invece 4.572.775, con un incremento di 3.730 rispetto a ieri.

Tasso di positività stabile

Sono 543.414 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 514.629. Il tasso di positività è all’1,2%, in leggero aumento rispetto all’1,1% di ieri.

La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche effettuate, si evince che tre decessi registrati oggi risalgono a giorni precedenti. La regione Lazio ha fatto sapere che dei 7 decessi comunicati, 3 si riferiscono al mese di luglio 2021. Anche la Sicilia comunica che 6 decessi comunicati in data odierna sono da attribuire a date precedenti.