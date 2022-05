Coronavirus, il bollettino di sabato 14 maggio: 36.042 nuovi casi e 91 morti nelle ultime 24 ore

36.042 nuovi casi e 91 morti: questi i numeri del bollettino di oggi, sabato 14 maggio, sulla situazione della pandemia di coronavirus in Italia.

Tasso di positività al 13,7%

Sono 263.747 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Venerdì erano stati 265.647. Il tasso di positività è al 13,7%, in calo rispetto al 14,5% di venerdì. Sono 340 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in meno rispetto a venerdì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 40. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.650, ovvero 257 in meno rispetto a venerdì.

I numeri totali della pandemia

Sono 1.000.788 le persone attualmente positive al Covid, 7.075 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 17.030.147 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 165.182. I dimessi e i guariti sono 15.864.177, con un incremento di 43.318 rispetto a venerdì.

Le parole del ministro Speranza

“Siamo ancora dentro una battaglia e io non la considero conclusa la battaglia degli ultimi due anni che ci ha visto fronteggiare il Covid. Abbiamo però strumenti nuovi e una nuova capacità di rispondere a questa fase non facile che abbiamo dovuto insieme affrontare. E dentro questa sfida le farmacie sono state al fianco degli italiani e delle istituzioni per provare a dare le migliori risposte possibili”.