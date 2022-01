Sono 197.552 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Venerdì erano stati 108.304. Le vittime sono invece 184, in calo rispetto a venerdì, quando erano state 223.

Tutti i numeri

Sono 1.220.266 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Venerdì erano stati 492.172. Il tasso di positività è al 16,2%, in calo rispetto al 22% di venerdì. Sono 1.557 i pazienti in terapia intensiva, 58 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 154. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 14.930, ovvero 339 in più rispetto a venerdì.

In Campania sospesi i ricoveri non urgenti

La Campania ha disposto la sospensione, da lunedì 10 gennaio e fino a nuova espressa disposizione, dei ricoveri programmati sia medici che chirurgici nelle strutture sanitarie pubbliche, stabilendo la possibilità di effettuare solo ricoveri con carattere d’urgenza non differibili provenienti dal Pronto Soccorso o per trasferimento da altri ospedali. Lo si legge nell’ordinanza della Regione sul covid e sullo stop scolastico firmata da Vincenzo De Luca in seguito alle indicazioni dell’Unità di Crisi regionale.

I numeri totali dall’inizio della pandemia

Sono 1.818.893 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 144.822 in più rispetto a venerdì. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 7.281.297 e i morti 138.881. I dimessi e i guariti sono invece 5.323.523, con un incremento di 52.529 rispetto a ieri.