Coronavirus, in Germania arriva la quarta ondata. Vaccino Moderna ok anche per la fascia 12-17 anni

“E’ iniziata la quarta ondata della pandemia“. Lo ha detto Lothar Wieler, il presidente dell’istituto di salute pubblica tedesco, Robert Koch institut, in una video-conferenza con Il ministro a capo dell’Ufficio di Cancelleria Helge Braun e i responsabili delle Cancellerie dei 16 Laender tedeschi.

Ma una decisione su come procedere in futuro sarà presa solo ;il 10 agosto, quando si terrà la prossima conferenza tra la cancelliera Angela Merkel e i ministri-presidenti dei Laender per decidere le nuove misure da prendere.

Coronavirus, in Germania l’incidenza del virus sta aumentando da tre settimane

In Germania l’incidenza del virus sta aumentando da tre settimane – ora è a 15,0 – e la quota di ospedalizzazioni sta salendo da due settimane.

“L’incidenza è ancora il fattore più indicativo sulla dinamica dei contagi” è scritto nel documento del Rki di cui Dpa ha preso visione. Ma su questo argomento c’è stata una discussione con i ministri dei Laender dal momento che non tutti condividono questo approccio. “Un alto numero di vaccinati con una sola dose non è sufficiente a tenere sotto controllo la quarta ondata”, ma serve distanziamento sociale e riduzione della mobilità, è stato detto durante la videoconferenza.

Vaccini, l’Aifa approva Moderna per la fascia di età 12-17 anni

La Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di AIFA ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Spikevax (Moderna) per la fascia di età tra i 12 e i 17 anni, accogliendo pienamente il parere espresso dall’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA). Secondo la CTS, infatti, i dati disponibili dimostrano l’efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età