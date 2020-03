ROMA – Sono 7.985 i malati per coronavirus in Italia al 9 marzo, con un incremento di 1.598 persone rispetto a domenica 8. Questi i dati forniti dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli nella conferenza stampa della Protezione civile. Il bilancio al momento è di 463 morti e 724 guariti. Il commissario annuncia anche la distribuzione di mascherine nelle carceri e installazioni di tendoni pre-triage.

I guariti sono 724, 102 in più di ieri. I morti sono 463, 97 in più del giorno precedente. Dai Dati della Protezione Civile emerge che le vittime sono 333 (66 in più di ieri), 70 in Emilia Romagna (+14), 20 in Veneto (+2), 13 in Piemonte (+8), 10 nelle Marche (+3), 1 in Toscana, 5 nel Lazio (+2), 7 in Liguria (+1), 1 in Friuli Venezia Giulia, 3 in Puglia.

Sono 733 i malati ricoverati in terapia intensiva per coronavirus, 83 in più rispetto all’8 marzo. Di questi 440 sono in Lombardia, che ha avuto un incremento in un giorno di 41 casi.

Sono invece 4.316 i malati con sintomi ricoverati e 2.936 quelli in isolamento domiciliare. Sono 53.826 i tamponi per il coronavirus effettuati finora in Italia, 3.889 più di ieri, secondo i dati forniti dalla Protezione civile. Di questi 20.135 solo in Lombardia, 15.956 in Veneto, 4.906 in Emilia Romagna.

Per quanto riguarda l’emergenza nei carceri, Borrelli ha dichiarato: “Da domani distribuiremo 100 mila mascherine negli istituti penitenziari, dove sono state montate 80 tende di pre-triage per lo screening del coronavirus”.

(Fonte ANSA e Agenzia Vista)