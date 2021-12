Coronavirus in italia, il bollettino di oggi, sabato 11 dicembre. Sono 21.042 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 20.497. Sono invece 96 le vittime in un giorno, ieri erano state 118. Sono 273.882 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, 10.734 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.206.305, i morti 134.765. I dimessi e i guariti sono invece 4.797.658, con un incremento di 10.205 rispetto a ieri.

Coronavirus, tasso positività al 3,7%: +2 pazienti in terapia intensiva

Sono 565.077 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 716.287. Il tasso di positività è al 3,7%, in aumento rispetto al 2,86% di ieri. Sono invece 818 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 2 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 76. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.539, 56 in più rispetto a ieri.

Iss: “Calano casi tra i sanitari grazie alla dose booster”

Nell’ultima settimana, si osserva una lievissima diminuzione del numero dei casi di Covid-19 diagnosticati tra gli operatori sanitari: risultano essere 1.072, contro i 1.083 della settimana precedente. Lo indica l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) nel bollettino che riporta i dati della sorveglianza integrata dei casi di infezione in Italia. La percentuale dei casi diagnosticati negli operatori sanitari scende così all’1,9%, dal 2,1% della settimana precedente e nel bollettino si rileva che è “evidente la diminuzione della percentuale di casi tra gli operatori sanitari rispetto al resto della popolazione, dopo la somministrazione della dose booster”.