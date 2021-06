Cornavirus in Italia, il bollettino 11 giugno. Sono 1.901 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute Ieri erano stati 2.079. I morti sono 69 in un giorno, in calo rispetto alle 88 di ieri.

In totale ,i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.241.760, i morti 126.924. I dimessi ed i guariti sono invece 3.949.597, con un incremento di 5.893 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 165.239, in calo di 4.070 nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, 217mila tamponi, tasso positiviità stabile allo 0,9%

Sono 217.610 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, in crescita rispetto ai 205.335 di ieri. Il tasso di positività è 0,9%, stabile rispetto a quello registrato ieri (1%).

Sono 597 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un calo di 29 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 21 (ieri erano stati 30). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.876, in calo di 277 unità rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 160.766 persone (-3.764).

Covid: poco meno del 4% dei “testati” è positivo

Poco meno del 4% delle persone che si fanno un test per Covid-19 risulta positivo. E nell’ultima settimana cala la mortalità e si riducono gli ingressi nelle terapie intensive. È quanto emerge dalla 56ma puntata dell’Instant Report Covid-19, iniziativa dell’Altems, l’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell’Università Cattolica.

In Italia, infatti, l’indice di positività al test è pari al 3,84%: risulta positivo, dunque, circa 1 paziente su 26 nuovi soggetti testati, in calo rispetto alla settimana precedente. Nel complesso, nell’ultima settimana, ci sono stati -60,39 isolati a domicilio ogni 100.000 abitanti, -2,16 ricoveri ordinari ogni 100.000 abitanti e -0,39 ricoveri intensivi ogni 100.000 abitanti.

Nell’ultima settimana la letalità, cioè il rapporto dei decessi sul numero dei positivi, ha il dato più elevato in Liguria con 8,33 ogni 1.000 abitanti e in Toscana con 4,53 ogni 1.000. A livello nazionale è pari a 1,53 ogni 1.000.

La mortalità, cioè il rapporto dei decessi sulla popolazione, è nell’ultima settimana, pari allo 0,62% (in calo rispetto alla scorsa settimana analizzata, quando era all’1,06%). Il dato più elevato si registra in Basilicata al 1,10%, seguita dalla Calabria all’1,07%.

Sui nuovi ingressi settimanali in terapia intensiva il valore medio registrato è pari a 0,31 ogni 100.000 abitanti (in calo rispetto alla settimana precedente quando era pari a 0,44).

Le Regioni che hanno evidenziato più ingressi sono la Toscana (0,55), la Calabria (0,53) e il Piemonte (0,51). In tutte le regioni italiane il vaccino Pfizer è stato somministrato in percentuali maggiori rispetto a quelli di AstraZeneca, di Moderna o di Johnson&Johnson.