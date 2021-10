Coronavirus in Italia, bollettino 11 ottobre. Sono 1.516 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.278. Sono invece 34 le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 27 di ieri.

Coronavirus in Italia, bollettino 11 ottobre

Sono 374 (364) i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 10 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 18 (ieri 13). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.688 (2.651), rispetto a ieri 37 in più.

Sono 114.776 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 270.044. Il tasso di positività è all’1.32%, in aumento rispetto allo 0,8% di ieri.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza frena sull’obbligo vaccinale, già necessario per sanitari e operatori Rsa. “Abbiamo un margine per valutare e vedere”, dice in tv e prende tempo anche sulla terza dose agli over-60.