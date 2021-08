Coronavirus in Italia, bollettino del 17 agosto. Sono 5.273 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.674. Sono 54 invece le vittime in un giorno, rispetto alle 24 di ieri. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.449.606, i morti 128.510. I dimessi e i guariti sono invece 4.191.980, con un incremento di 4.794 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 129.116 con un aumento di 420 casi nelle ultime 24 ore.

Sono 238.073 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 74.021. Il tasso di positività è del 2,2%, in calo rispetto al 4,9% di ieri.

Malati in terapia intensiva salgono di 19 unità, 138 in più i ricoveri ordinari

Sono 423 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di 19 unità rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 49 (ieri erano 32). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.472, con un incremento di 138 unità rispetto a ieri.

Covid: in Sicilia 1.229 casi, prima in Italia per contagi

Sono 1.229 i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 26.865 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza scende al 4,6% ieri era all’11%. L’isola nettamente resta al primo posto per nuovo contagio giornaliero davanti al Lazio con 551 casi, meno della metà della Sicilia.

La regione è “maglia nera” anche nell’aumento degli attuali positivi, che sono 19.949, con altri 1.216 casi. I guariti sono 13 mentre nelle ultime 24 ore non si registrano altre vittime e il totale dei decessi resta a 6.148. In Sicilia si registra anche il maggior numero di ricoverati, 684 pazienti, 30 in più rispetto al giorno precedente, e il più numero di presenze nelle terapie intensive: sono 77, sei in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo ha fatto registrare 324 nuovi positivi, Catania 129, Messina 225, Siracusa 65, Ragusa 72, Trapani 89, Caltanissetta 82, Agrigento 150, Enna 93.