Coronavirus in Italia, il bollettino di sabato 21 agosto. Sono 7.470 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.224, quindi il dato resta stabile. E stabili anche i decessi: oggi sono 45, in lieve calo rispetto alle 49 di ieri.

Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.478.691, i morti 128.728. I dimessi e i guariti sono invece 4.216.542, con un incremento di 5.462 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 133.421 con un aumento di 1.959 casi nelle ultime 24 ore.

Tasso di positività al 2,9%, malati in terapia intensiva +11

Sono 255.218 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 220.656. Il tasso di positività è del 2,93%, in leggero calo rispetto al 3,2% di ieri. Sono 466 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 40. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.733, rispetto a ieri sono 41 in più.

Sicilia, casi in aumento rispetto a ieri

E la Sicilia (fanalino di coda nelle vaccinazioni e prima nei contagi) registra 1.739 nuovi casi, ancora in aumento rispetto a ieri, a fronte di 20.812 tamponi processati. L’incidenza scende leggermente attestandosi all’8,4% (ieri era al 8,6%). L’isola registra altre 12 vittime (tutte dei giorni scorsi ma comunicate oggi) portando il totale a 6.213 e resta al primo posto per nuovi contagi giornalieri, precedendo il Veneto (744).

Sul fronte ospedaliero sono adesso 751 i ricoverati, 5 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 84 i ricoverati uno in più di ieri. Sul contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 334, Catania 233, Messina 487, Siracusa 185, Ragusa 126, Trapani 95, Caltanissetta 105, Agrigento 93, Enna 81.

Scarica Green pass da Facebook per il night club, denunciato

E intanto proseguoni i controlli in tutta Italia sui Green pass. I Carabinieri di Alessandria hanno controllato più di sessanta clienti all’interno di due night club della città: due persone sono state denunciate e sono state elevate sanzioni per duemila euro per il mancato rispetto delle norme anti Covid-19.

Un uomo di 47 anni aveva alterato la data del test antigenico rilasciato dalla Regione Lombardia per poter accedere al locale, mentre un altro cliente di 51 anni si era appropriato di un Green pass di un’altra persona: lo aveva pubblicato su Facebook quando lo aveva ottenuto, ignara che qualcuno potesse utilizzarlo al suo posto.