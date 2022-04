Coronavirus in Italia bollettino 27 aprile: 87940 nuovi casi e 186 morti, pazienti in terapia intensiva sotto 400 (foto Ansa)

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi, mercoledì 27 aprile, forniti dal ministero della Salute. Sono 87940 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ancora molto alti forse anche a causa delle festività pasquali e del ponte del 25 aprile. Ieri erano stati 29575, ma i dati si riferivano ad un giorno di festa. Le vittime sono invece 186, in aumento rispetto alle 146 registrate ieri.

Sono 1.234676 le persone attualmente positive al Covid, 300 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 16.279754 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 163113. I dimessi e i guariti sono 14.881965, con un incremento di 88545 rispetto a ieri.

Coronavirus, 394 pazienti in intensiva, -15 rispetto a ieri: calano anche i ricoveri ordinari

Sono 554526 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati. Ieri erano stati 182.675. Il tasso di positività è al 15,8%, in calo rispetto al 16,2% di ieri. Sono 394 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 15 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 34. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10155, ovvero 173 in meno rispetto a ieri

Terapie intensive con meno di 400 pazienti, non accadeva da novembre

Se il numero dei malati resta alto, con un tasso acnora superiore al 15%, il numero di pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva scende sotto quota 400 per la prima volta dopo oltre 5 mesi. Secondo i dati del ministero della Salute relativi alle ultime 24 ore, nelle terapie intensive italiane al momento sono presenti 394 pazienti. L’ultima volta che si era rimasti sotto i 400 era il 7 novembre scorso, quando nelle intensive si contavano 398 pazienti.