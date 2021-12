Coronavirus in Italia, i dati del 27 dicembre. Sono 30.810 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore secondo i dati forniti dal ministero della Salute. Ieri i casi erano stati 24.883. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 142, mentre ieri erano state 81.

Sono 343.968 i tamponi molecolari e antigenici. Ieri erano stati 217.052. Il tasso di positività, pertanto, scende all‘8,9%, rispetto all’11,5% di ieri.

1.126 pazienti in terapia intensiva, 9.723 nei reparti ordinari

Sono 1.126 (ieri erano 1.089) i pazienti in terapia intensiva in Italia, 37 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 100. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 9.723 (ieri erano 9.220), ovvero 503 in più.

Iniettata in Israele la prima quarta dose

In Israele è stata iniettata la prima quartadose di vaccino anti-Covid. Ad averla ricevuta è stato Jacob Lavi, medico che dirige l’unità dei trapianti di cuore dell’ospedale Sheba. Lo ha precisato lui stesso in un’intervista alla radio pubblica Kan. Questa mattina, sul sito Facebook dello Sheba, era stata indicata l’infermiera Orna Rahminov come “prima donna” a ricevere l’immunizzazione. Entrambi fanno parte di uno studio dell’ospedale volto a verificare l’efficacia del secondo booster.