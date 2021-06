Coronavirus in Italia, bollettino 5 giugno: 2.436 nuovi casi, 57 morti. Ancora giù ricoveri in terapia intensiva

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi sabato 5 giugno 2021 con i dati forniti dal ministero della Salute. I nuovi casi di Covid sono 2.436 con 238.632 tamponi processati. L’indice di positività è ora all’1%, stabile rispetto all’1,1% di ieri. I morti nelle ultime 24 ore sono 57, in calo rispetto ai 73 di ieri. Il totale delle vittime da inizio pandemia è ora di 126.472.

Coronavirus in Italia, in calo ancora i ricoveri in terapia intensiva

In totale, i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.230.153. I guariti sono 3.908.312,+7.200 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi scendno sotto quota 2oomila: esattamente sono arrivati a 195.369 con un calo di 4.823 rispetto a ieri.

I ricoveri in terapia intensiva sono arrivati a quota 788, -48 rispetto a ieri. I ricoveri ordinari sono 5.193, in calo di 295 unità rispetto a ieri. 3.908.312.

Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 20 (ieri erano stati 22).

Italia seconda in Europa per dosi somministrate

Nella giornata di venerdì 4 giugno è stata raggiunta quota 600 mila vaccinazioni in Italia. Il dato è stato fornito dal governo. E’ la prima volta che si raggiunge un numero così alto di dosi somministrate: sono state per l’esattezza 598.510, di cui 444.639 prime dosi che hanno riguardato un totale di 24.331.702 persone, mentre sono 12.737.533 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale per un totale complessivo di 37.069.235 dosi somministrate.

L’Italia è al secondo posto assoluto in Europa in termini di popolazione interamente vaccinata, subito dopo la Germania e davanti a Francia e Spagna. Lo comunica la struttura del Commissario Francesco Figliuolo. Uno dei fattori chiave dell’incremento delle somministrazioni – prosegue la nota – risiede nell’aumento dei punti vaccinali, che sono oggi 2666 in Italia. A questi se ne stanno aggiungendo oltre 800 realizzati da imprese, aziende, grande distribuzione ed altri operatori economici.