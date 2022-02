Coronavirus in Italia, bollettino 7 febbraio: 77.029 casi (ma ieri era domenica) e 326 morti: -8 pazienti in intensiva (foto Ansa)

Coronavirus in Italia, il bollettino del 7 febbraio. Sono 41.247 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 77.029. Le vittime sono invece 326, mentre ieri erano state 229. I dati sono inevitabilmente bassi perché, come ormai abbiamo imparato, il lunedì si riferiscono al weekend in cui vengono inevitabilmente processati meno tamponi.

Coronavirus in Italia, tutti i numeri

Dall’inizio della pandemia sono 11.663.338 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.990.701, in calo di 82.547 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 149.097. I dimessi e i guariti sono invece 9.523.540 con un incremento di 123.823 rispetto a ieri.

Tasso positività al 10,47%, – 8 pazienti in terapia intensiva

Sono 393.663 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 686.544. Il tasso di positività è al 10,47%, in calo rispetto a ieri (quando era all’ 11,2%). Sono invece 1.423 i pazienti in terapia intensiva, 8 meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 70. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.675, ovvero 177 in più rispetto a ieri.