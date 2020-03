ROMA – “Sono 18 le persone decedute oggi, di queste 15 sono morte in Lombardia e 3 in Emilia Romagna. Sono 52 le persone decedute in totale a causa del coronavirus“. Lo ha detto Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile, nel corso del punto stampa presso la sede del Dipartimento, a Roma. Dei 1835 attualmente positivi (149 sono i guariti sui 2036 casi totali), 742 sono ricoverati con sintomi, 166 sono in terapia intensiva e 927 in isolamento domiciliare.

“Confortante che per il 50% si tratta di asintomatici, per il 40% di persone con sintomi e per il 10% di persone in terapia intensiva” ha aggiunto Borrelli.

Dai dati del Dipartimento risulta che i malati sono 1.077 in Lombardia, 324 in Emilia Romagna, 271 in Veneto, 51 in Piemonte, 34 nelle Marche, 18 in Liguria, 17 in Campania, 12 in Toscana, 9 in Friuli Venezia Giulia, 5 Sicilia, 4 Lazio, 5 Abruzzo, 4 Puglia, 2 Umbria, 1 provincia di Bolzano, 1 Calabria. Complessivamente i contagiati, comprese le persone guarite e le vittime, sono 2.036. Quanto ai tamponi, ne sono stati effettuati 23.345. (fonte ANSA)