Coronavirus in Italia, il bollettino del 9 giugno. Sono 23.042 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 22.361. Le vittime sono invece 84, rispetto a ieri quattro in più.

Coronavirus in Italia, 179.127 tamponi e tasso positività al 12.8%

Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 179.127 tamponi con il tasso di positività al 12,8%, in aumento rispetto all’11,8% di ieri. Sono 197 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, due in meno di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.234, ovvero 62 in meno di ieri.

Gli attualmente positivi sono 625.217, dunque 3.778 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.589.595 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.253. I dimessi e i guariti sono 16.797.125, con un incremento di 27.228 rispetto a ieri

Toscana, Molise e Puglia: in queste tre regioni triplicate le quarte dose nell’ultimo mese

Negli ultimi 30 giorni, le Regioni Toscana, Molise, Puglia hanno registrato gli incrementi maggiori per quanto riguarda la somministrazione delle quarte dosi del vaccino anti-Covid, quasi triplicando quelle somministrate. In particolare, come evidenzia il report sulla seconda dose booster, aggiornato ad oggi, dallo scorso 10 maggio, la Toscana è passata dal 6,34% al 19% di somministrazioni alla platea interessata; il Molise dal 3,6% al 9,22%; la Puglia dal 2,75% all’8,02%.