Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 6 giugno: 8.512 nuovi positivi e 70 morti

Coronavirus, il bollettino di lunedì 6 giugno: 8.512 nuovi positivi e 70 morti. Come tutti i lunedì è bene ricordare che si tratta di dati bassi per via del fatto che si riferiscono al fine settimana.

Lorenzo Briotti

Pubblicato il 6 Giugno 2022 - 18:28 diPubblicato il 6 Giugno 2022 - 18:28