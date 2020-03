SIENA – Quattro nuovi casi positivi al coronavirus Covid-19 nelle provincie di Siena e Arezzo, in Toscana. I contagi cominciano ad aumentare e Susanna Ceccardi, candidata governatore per la Lega alle regionali in Toscana, ha proposto via Facebook un rinvio delle elezioni regionali previste per il 31 maggio 2020.

Coronavirus in Toscana, i 4 nuovi casi

Secondo quanto riferito dall’ANSA, i nuovi casi in Toscana positivi al coronavirus riguardano un 55 enne di Poggibonsi, un 37enne di Chiusi e un 34enne di Chianciano, che si trovano a casa sotto sorveglianza attiva. Il 34enne e il 37enne sono collegati ai casi già conosciuti di Chiusi, che al 7 marzo contano 11 complessivi. Il 55enne è invece collegato ai casi della gara di ballo a Chianciano: finora 6 in totale segnalati.

Nella provincia di Arezzo invece è risultato positivo un 60enne di Foiano della Chiana, che è stato ricoverato il 3 marzo per una broncopatia all’ospedale di Cortona e ora si trova in terapia intensiva. Solo il 6 marzo è risultato positivo al coronavirus, motivo per cui l’Asl ha predisposto immediatamente l’autoisolamento del personale sanitario interessato, una decina di persone, e disposto provvedimenti precauzionali per pazienti, familiari e visitatori della stanza dove era ricoverato il sessantenne. Già sanificati tutti gli ambienti dell’ospedale.

Coronavirus in Toscana, rinviare elezioni regionali 2020?

Anche la Toscana fronteggia ora l’emergenza coronavirus e Susanna Ceccardi, che il 7 marzo è stata indicata come candidata governatore del centrodestra e della Lega, in un post su Facebook lancia l’idea di rinviare le elezioni del 31 maggio, data l’impossibilità di fare campagna elettorale.

Nel post si legge: “Come si fa a parlare di campagna elettorale quando c’è questo problema che sovrasta tutto. Probabilmente le elezioni verranno rimandate, verranno spostate però noi crediamo che il popolo toscano supererà questo momento di crisi e di difficoltà come ha sempre saputo fare, ed è per questo che noi dobbiamo guardare al futuro e alle proposte per i prossimi anni”.

Secondo la Ceccardi, “dobbiamo superare questa emergenza pensando a tutelare la salute pubblica, ma pensando anche al rilancio e a dare una mano alle persone che sono in difficoltà. Noi abbiamo presentato in Regione Toscana delle proposte per aiutare famiglie e imprese in questa emergenza del Coronavirus. Una detassazione soprattutto alle imprese economiche che soffrono di più questa crisi”.

La candidata della Lega ha aggiunto: “Vogliamo che queste siano proposte condivise per la Toscana e credo che fare un lavoro insieme sia la cosa migliore da fare per i cittadini: faccio un appello di buonsenso alla maggioranza che governa questa Regione perché noi il buonsenso ce lo mettiamo e lo vorremmo anche mettere al governo dei prossimi cinque anni”.

(Fonte ANSA e Facebook)