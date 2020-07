Emilia Romagna, Lazio e Veneto tornano ad avere un indice di contagiosità Rt sopra 1. Nel dettaglio in Emilia Romagna è 1.28, in Veneto 1.12, in Lazio 1.04.

Coronavirus, Rt torna sopra 1 in Emilia Romagna, Veneto e Lazio

In tre regioni italiane l’indice di contagiosità del coronavirus, Rt, torna sopra l’1. Si tratta di Emilia Romagna, Veneto e Lazio.

Il dato emerge dal monitoraggio dei casi Covid-19 in Italia dal 22 al 28 giugno.

Scende invece il valore della Lombardia, che si attesta a 0,89.

Questi i valori regione per regione

Abruzzo 0.52

Basilicata 0.05

Calabria 0.69

Campania 0.82

Emilia Romagna 1.28

Friuli Venezia Giulia 0.51

Lazio 1.04

Liguria 0.78

Lombardia 0.89

Marche 0.81

Molise 0.16

Provincia di Bolzano 0.58

Piemonte 0.81

Provincia di Trento 0.26

Puglia 0.67

Sardegna 0.26

Sicilia 0.14

Toscana 0.99

Umbria 0.08

Valle d’Aosta 0

Veneto 1.12

Il bollettino del 3 luglio

Per quanto riguarda i dati del bollettino del 3 luglio, sono stato 15 i decessi in un giorno. La metà di ieri. Nel complesso i morti sono 34.833.

I nuovi positivi delle ultime 24 ore sono 223, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 201, di questi 115 registrati in Lombardia.

E così in Lombardia, più precisamente a Pavia, il prefetto Rosalba Scialla sta mettendo a punto un disciplinare antiassembramento che prevede piazze a numero chiuso, con ingressi regolamentati, la presenza di steward come allo stadio e limitazioni nell’orario di vendita degli alcolici.

Al contrario, in Valle d’Aosta possono festeggiare l’indice di contagio zero e la Calabria ha dato il via libera al calcetto e a tutti gli sport da contatto a partire dal 6 luglio e dal 10 in Piemonte ci la ripresa del trasporto a pieno carico, il che significa che su bus e treni ci si potrà sedere in tutti i posti disponibile.

“La partita non è vinta – ha commentato il ministro della Salute Roberto Speranza – , ma i numeri ci segnalano che la curva è stata significativamente piegata”. (Fonte: Ansa)